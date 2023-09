Traffico Roma del 06-09-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna Ci sono code a tratti tra Casilina e Appia da Laurentina a via Ostiense in esterna si rallenta tra via Aurelia via del Pescaccio poi dallaFiumicino alla via Ostiense e tra Prenestina e Nomentana anche sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale verso il centro in tangenziale allentamenti segnalati da Tiburtina Portonaccio a via Salaria verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense direzione San Giovanni aNord restano trafficate via Salaria & via Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo a via dei Due Ponti Ci sono rallentamenti anche sullaFiumicino da via della Magliana a via del ...