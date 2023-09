Traffico Roma del 06-09-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

intenso sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina e da Casilina a via Appia in esterna code a tratti tra via del Pescaccio di a Ostiense e da Casilina fino allo svincolo per laL'Aquila ci sono quelle poi sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini la tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense direzione San Giovanni ti rallenta anche sulla via Pontina tra il raccordo via Cristoforo Colombo direzione Eur