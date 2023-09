Traffico Roma del 06-09-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulle vie Salaria e Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe dal raccordo ha dei due puntirallentato sulla via Aurelia da via della Stazione Aurelia a via Aurelia Antica sulla via del mare rallentamenti tra Acilia e Casal Bernocchi direzione euro è sempre verso l’Eur si rallenta sulla Pontina tra Pomezia e Castelno code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...