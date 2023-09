Tpl | completata la fusione | nasce AIR Campania Spa

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama AIRSpa, è la società regionale di Tpl nata dallatra AIR Spa e AIRSrl, che ha come socio unico la Regionee un capitale sociale di oltre 30.5 milioni di euro. Con la sottoscrizione dell’atto è stato completato l’iter dellainversa, con l’incorporazione della controllante da parte della controllata, avviato lo scorso aprile con la Delibera di Giunta, approvata dal Consiglio Regionale, relativa alla riorganizzazione societaria. “Con laci rafforziamo sotto il profilo patrimoniale. Una migliore solidità economica consente una maggiore crescita e competitività. Da oggi siamo uno dei più importanti player del Tpl e proveremo a consolidarci partecipando anche alle gare fuori regione. L’azienda unica, ...

