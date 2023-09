Tpl a Fiumicino | Bonanni | “Disservizi inaccettabili La situazione è fuori controllo”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– “Da settimane ormai continuiamo a ricevere segnalazioni pernel trasporto pubblico locale da parte dei cittadini del Comune di. Il trasporto pubblico locale è un servizio fondamentale per tutto il territorio che l’amministrazione ha il dovere di programmare correttamente, al fine di garantire una mobilità sostenibile non solo a pendolari e studenti ma a tutti i cittadini e i turisti che visitano la nostra città, anche per alleggerire il traffico veicolare che affligge molte delle nostre località”. E’ quanto dichiara in un comunicato stampa Barbara, Consigliera di opposizione e Vicepresidente della Commissione Trasporti. “Ci troviamo ad affrontare da alcuni mesi una, che ...

"Quella promossa da Roma Capitale è un'iniziativa meritevole, che può essere presa in considerazione dalla nostra Amministrazione" ...Fiumicino – La nuova amministrazione comunale di centrodestra a Fiumicino vuole copiare l’inziativa del sindaco di Roma, che tramite l’Assemblea Capitolina ha stanziato 10 milioni di euro per garantir ...