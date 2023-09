Tour of Britain 2023 | Olav Kooij pigliatutto | quarta vittoria in quattro tappe! Davide Persico 7°

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Vince ancoraalof. Dopo i successi nelle prime tre tappe, l’olandese della Jumbo-Visma si dimostra ancora una volta il più veloce in volata e trionfa anche sul traguardo di Newark-on-Trent davanti al connazionale Casper van Uden (Team dsm – firmenich) e al britannico Ethan Vernon (Soudal – Quick Step). Con questo successo il classe 2001 si assicura ovviamente un altro giorno con la maglia da leader della classifica generale. Pronti via e vanno subito in fuga Harry Tanfield e Abram Stockman (TDT-Unibet Cycling Team), James Fouche (Bolton Equities Black Spoke). I tre collaborano e cercano di guadagnare più vantaggio possibile, ma il gruppo non vuole concedere troppo spazio e tiene i battistrada sotto controllo. Vista la situazione, a 85 km dal traguardo Fouche decide dunque ...

Giro di Germania 26 agosto - 17 settembre : Vuelta di Spagna 2 settembre: Circuit Franco - Belge 3 settembre: Maryland Cycling Classic 3 settembre: Bretagne Classic 3 - 10 settembre:

Sventola la bandiera italiana nei Paesi Bassi. Alla conclusione dei 139 chilometri della prima tappa del Simac Ladies Tour può esultare Elisa Balsamo, può esultare tutta la Lidl Trek. La sprinter ...Ancora una volata al Tour of Britain 2023. In scena oggi la terza tappa, di 154,7 chilometri da Goole a Beverley, con la tripletta di Olav Kooij che è stata servita: fenomenale il velocista ...