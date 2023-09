Tonale da F1 | Bottas e Guanyu consegnano il Suv Alfa Romeo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Unada F1 . Una consegna particolare per il Suv medio die il suo nuovo proprietario. Valtterie Zhou, i due driver delloF1 Team Stake, oltre a 'sfoggiare' ...

Alfa Romeo F1 Team hanno consegnato a un anonimo e ignaro Alfista una Tonale Plug-in Hybrid Q4, l'ultima arrivata (33 Stradale permettendo) della casa del Biscione. Al termine dell'evento Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno consegnato una Alfa Romeo Tonale ad un ignaro cliente. Ad organizzare il tutto è stato il dealer Ellemotors che è riuscito a coinvolgere i due piloti del team Alfa

Una Tonale da F1. Una consegna particolare per il Suv medio di Alfa Romeo e il suo nuovo proprietario. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i due driver dello Alfa Romeo F1 Team Stake, oltre a “sfoggiare” ...Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, piloti del team Alfa Romeo di Formula 1, hanno girato anche fuori dal circuito di Monza. Non più nei panni dei piloti, ma in quelli di addetti alle consegne.