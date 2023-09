Todi al cinema con Uomini da Marciapiede | lunedì 11 il regista ed il cast al Nido dell’Aquila

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Umbria ancora una volta protagonista delitaliano con “da”, la nuova commedia corale di Francesco Albanese, noto comico di “Made in Sud”, attore e alla sua seconda esperienza da(“Ci devo pensare”), nelle sale da giovedì 7 settembre. Il film, prodotto da Run Film e Genesis con Raie distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, è stato girato ae ha avuto il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Film Fund” e il supporto di Umbria Film Commission. La commedia vede come protagonisti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, il noto rapper Clementino, l’attrice Rocio Muñoz Morales e lo stesso Francesco Albanese che saranno affiancati da Cristina Marino, Fioretta Mari, Lucia di Franco, Yari Gugliucci e con la ...

Todi al cinema con Uomini da Marciapiede, lunedì 11 il regista ed il ...

