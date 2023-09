Tiromancino | interpreta un inedito di Franco Califano

(Di mercoledì 6 settembre 2023)undi, in onore del grande maestro morto nel 2013, il singolo principale sarà “Trastevere” , musica firmata da Frank del Giudice che Federico della band. Il cantante ha deciso dire l’per affetto e stima nei confronti del grande maestro morto nel 2013. Da venerdì 8 settembre arriverà, quindi, in tutti gli store digitali ” Trastevere”, un singolo che è il primo estratto dall’album “Sarò– Canzoni inedite di”, in uscita il 14 settembre (giorno di nascita del cantante). Nell’album verranno raccolti molti inediti seguiti poi da altrettanti nomi di cantanti appartenenti alla scena della musica Italiana. Zampaglione ha ...

Un testo inedito mai pubblicato di Franco Califano, musica firmata da Frank Del Giudice, che Federico Zampaglione dei Tiromancino ha voluto interpretare per affetto e stima nei confronti del grande ma ...Dalla musica al cinema, Zampaglione, impegnato con l'uscita del suo quinto film, a dispetto di chi lo voleva indirizzato solo sulla nascente carriera cinematografica, ha dimostrato la sua vitalità ...