Tiro con l’arco | World Cup | Mauro Nespoli in gara a Hermosillo per la finalissima

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tutto pronto per ladi Coppa del Mondo diconper quanto riguarda l’olimpico e il compound, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre a, in Messico. L’unico azzurro qualificato è, che nel ricurvo grazie all’impresa di Medellin, dove ha ottenuto l’oro, con il successivo quarto posto a Parigi, ha ottenuto il pass per la sesta finale diCup della carriera. Già riuscitoci nel 2013, 2018, 2019, 2021 e 2022, ecco la terza partecipazione di fila, con l’argento miglior risultato nel 2019. Gli sfidanti saranno il moldavo Dan Olaru, il brasiliano e numero uno al mondo Marcus D’Almeida, il coreano Kim Woojin, il messicano Matias Grande, che sarà il padrone di casa, e poi l’altro coreano Lee Woo Seok, lo statunitense ...