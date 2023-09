Tiffany Stratton non teme Becky Lynch | “Ci vediamo martedì prossimo”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La puntata di NXT di settimana prossima si preannuncia decisamente interessante, infatti abbiamo già il main event della puntata e sarà il match valido per l’NXT Women’s Championship fra la campionessae la sfidante. Un match che potrebbe dire tanto e potrebbe dare inizio ad un qualcosa di importante. C U Next Tuesday The Man ha lanciato la sfida sicura delle sue possibilità e soprattutto con l’intenzione di vincere il titolo che le manca ovvero proprio l’NXT Women’s Championship. Per la campionessa invece non sembra esserci alcun problema nel dover affrontare la ben più quotata avversaria e nell’ultimo episodio di The Bump si è dimostrata sicura di sé stessa e delle sue possibilità rivolgendo auna semplice frase scandita per bene: ...

Nella puntata andata in scena ieri sera 5 settembre 2023 di WWE NXT, Tiffany Stratton ha aperto lo show con una sfida titolata in singolo contro Kiana James che la settimana scorsa aveva vinto un ...Tiffany Stratton was surprised by Becky Lynch on Tuesday’s episode of NXT. “The Man” revealed she would challenge for the Buff Barbie’s Women’s Championship. Following the revelation, the champion has ...