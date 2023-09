The Rolling Stones | fuori il singolo Angry | in arrivo il disco Hackney Diamonds

Stones tornano sul mercato dopo 18 anni dall'ultimo album di inediti. La leggendaria band ha ...presentato il disco all'Hackney Empire di Londra intervistati sul palco dal conduttore di '......Hackney Diamond Angry Get Close Depending on You Bite My Head Off Whole Wide World Dreamy Skies Mess It Up Live bySword Driving Me Too Hard Tell Me Straight Sweet Sounds of HeavenStone ...... come ricorda anche il New York Times in questi minuti, "quando iStones hanno pubblicato ... Mick Jagger ha festeggiato il disco, che include Sympathy forDevil e Street Fighting Man , ...

Rolling Stones, il nuovo album ‘Hackney Diamonds’ uscirà il 20 ottobre: ecco la tracklist e il primo singolo 'Angry Rolling Stone Italia

Quello che conta è che c’è un nuovo disco dei Rolling Stones. La più grande rockband della storia pubblica «Hackney Diamonds», esce il 20 ottobre ma un assaggio è disponibile da oggi con «Angry», ...I Rolling Stones tornano sul mercato dopo 18 anni dall'ultimo album di inediti. La leggendaria band ha presentato su YouTube il loro nuovo album "Hackney Diamonds", in uscita il prossimo 20 ottobre.