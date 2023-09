The Nun II segna il ritorno del più grande franchise horror di tutti i tempi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Grazie a una campagna promozionale incentrata sulla frase "Confessa i tuoi peccati", è chiaro che The Nun II, in procinto di arrivare nei cinema di tutto il mondo, sia più che interessato a esplorare la torbida zona d'ombra che il cattolicesimo integralista rappresenta per gran parte della società contemporanea. Bisogna risalire a Sister Act 2:al convento (1993) per trovare una sorella cinematografica terrificante quanto quella presentata in questo nuovo capitolo dell'universo cinematografico Warren. O, se preferite, Warrenverso. È anche possibile che non abbiate idea di cosa diavolo stiamo parlando, nel qual caso vi consigliamo di continuare a leggere per scoprire quella che, probabilmente, è la sagapiù redditizia e popolare di. Nonostante si tratti di una storia...

E se vi dicessimo che c'è una connessione traConjuring e Annabelle2: di cosa parla e quando esce C'è una connessione tra i film '2 ', 'Conjuring ' e ' Annabelle ' Scopriamolo insieme all'interno di questo ...È doveroso fare una premessa all'inizio della recensione di2 , al cinema dal 6 settembre con Warner Bros. Chi scrive è affezionato fin dalla prima ora all'universo diConjuring creato da James Wan oramai 10 anni orsono, soprattutto perché era un ...... solo uno te chiama così" "No! Lucio!" "Come stai Pappafi' Da quanto tempote vedevo. C'hai 'a ... È l'autore di tante copertine con cui Lucio è cresciuto, come Out Of Our Heads e Between...

The Nun 2 e quello che c'è da sapere sui collegamenti con The Conjuring e Annabelle WIRED Italia

In parte ci riesce, ma non fino in fondo. Questo perché finalmente The Nun 2 propone una trama che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, provando a raccontare per davvero l'origin story della ...Soprattutto considerato che The Nun è a tutt’oggi il primo per incassi mondiali dei titoli del franchise di The Conjuring (366 milioni di dollari contro i 320 dei primi due capitoli). Un record che ...