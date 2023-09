The Nun II | la recensione dell’horror diretto da Michael Chaves

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il film: The Nun II, 2023. Regia:. Cast: issa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Bonnie Aarons. Genere: Horror. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa. Trama: Francia 1956. Alcuni eventi misteriosi e drammatici dalla natura sovrannaturale stanno accadendo all’interno di un collegio cattolico per ragazze. Tutto farebbe presupporre che il demone Valak sia tornato, trovando un altro “contenitore” da possedere. Per questo motivo, dunque, il Vaticano decide di richiedere l’intervento di Suor Irene, uscita vittoriosa già una volta dall’incontro con questa presenza. Riuscirà, però, ad superare le paure assimilate andando al centro del problema una volta per tutte? La risposta a questa domanda non è semplice. La giovane suora, infatti, deve fare i conti anche con se stessa e l’esperienza vissuta ...

Da un certo punto di vista, il primoera parso come una sorta di caotico precipitato della saga principale, il luogo in cui erano finiti tutti quegli elementi che iConjuring di James Wan avevano portato a maturazione: la ...... dall'arrivo in streaming de La Sirenetta, Scream VI e La probabilità statistica dell'amore a prima vista, fino all'uscita in sala diII, Asteroid City e Io Capitano. Tár - Sky Cinema Due. ...La Rgm event di Roberto Gentile organizza alSpace Cinema di Montesilvano, in collaborazione con il centro commerciale 'Porto allegro', la première del film '2', in uscita mercoledì 6 settembre, dove presenzierà un'attrice che impersonerà la suora malefica Valak seminando stupore, risate e terrore durante la proiezione. Appuntamento stasera dalle ...

The Nun 2 e quello che c'è da sapere sui collegamenti con The Conjuring e Annabelle WIRED Italia

The Nun II prova a proseguire con risolutezza la linea "blockbuster" della saga principale ma rimane invischiato nella coazione a ripetere ...Terror appears when you least expect it – but you can expect to find our newsstand on [the corner of] Hollywood and Vine in Los Angeles this weekend! The Nun II – Only in Theaters September 8. Get ...