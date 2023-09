The Nun 2 | la recensione | la suora demoniaca è tornata!

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Cosa può esserci di peggio di un sequel di un film brutto? Un brutto sequel. E quando facciamo riferimento all’universo espanso del franchise horror The Conjuring creato da James Wan, di sequel e spin-off brutti non ce ne sono pochi. Il problema, in fondo, e l’abbiamo visto anche con le saghe di Saw e Insidious, è sempre lo stesso: se non c’è Wan dietro la macchina da presa, il risultato sarà (quasi) sempre mediocre. La cosa di cui meno mi sono capacitata in questi anni è il “talento naturale” nel trasformare personaggi potenzialmente terrificanti introdotti in modo magistrale da Wan nelle pellicole madri, pensiamo ad Annabelle in The Conjuring – L’evocazione (2013) o a Valak, la, in The Conjuring 2 – Il Caso Enfield (2016), in figurine di poco spessore che l’ultima delle cose che riescono a fare è proprio spaventare. Questa premessa so ...

... dall'arrivo in streaming de La Sirenetta, Scream VI e La probabilità statistica dell'amore a prima vista, fino all'uscita in sala diII, Asteroid City e Io Capitano. Tár - Sky Cinema Due. ...La Rgm event di Roberto Gentile organizza alSpace Cinema di Montesilvano, in collaborazione con il centro commerciale 'Porto allegro', la première del film '2', in uscita mercoledì 6 settembre, dove presenzierà un'attrice che impersonerà la suora malefica Valak seminando stupore, risate e terrore durante la proiezione. Appuntamento stasera dalle ...Nell'offerta di questo secondo weekend di settembre non manca l'horror movie, conII , di Michael Chaves , sequel di- La vocazione del male (2018), spin - off dell'universo horror di ...

The Nun 2 e quello che c'è da sapere sui collegamenti con The Conjuring e Annabelle WIRED Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Terror appears when you least expect it – but you can expect to find our newsstand on [the corner of] Hollywood and Vine in Los Angeles this weekend! The Nun II – Only in Theaters September 8. Get ...