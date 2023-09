“The Killer” di David Fincher

Leggi su aleph-tales

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’ultima volta cheè approdato a Venezia per presentare un suo film, era il lontano 1999 con Fight Club. Dopo ventiquattro anni,ritorna alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il suo ultimo lavoro che ha come protagonista Michael Fassbender, The. Quest’ultimo è l’adattamento cinematografico della graphic novel di Alexis