The Cave – Acqua alla gola | la trama del film

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La trama di The, film uscito nel 2019 e diretto da Tom Waller, racconta l’incredibile vera storia del salvataggio di una squadra di calcio giovanile composta da 13 ragazzi rimasti intrappolati in una grotta thailandese. Per portare a termine le operazioni di salvataggio, accorreranno migliaia di volontari provenienti da tutto il mondo. Nel cast, il subacqueo il Jim Warny e altri personaggi recitano nelle vesti di se stessi. La trama di Theha inizio il 23 giugno 2018, quando 12 ragazzi di una squadra di calcio minorile thailandese restano bloccati all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord della Thailandia. La squadra, insieme al loro allenatore, si avventura nella cavità della grotta senza ...

Queen - La regina: Trailer Ufficiale del film con Helen Mirren e Michael Sheen - HD- Acqua alla gola (Drammatico, Avventura, Azione) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Tom Waller, ...Questa sera , 6 settembre 2023, su Rai 4 , in prima serata alle 21:20, nell'ambito del ciclo estivo 'Summer Thrills', andrà in onda- Acqua alla gola , un emozionante film del 2019 basato su una incredibile storia vera. La pellicola è stata diretta da Tom Waller, che è anche l'autore della sceneggiatura. La colonna sonora ...Su Rai 4 dalle 21.19- Acqua alla gola. La vera storia dell'eroico salvataggio di una squadra di calcio giovanile, rimasta intrappolata in una grotta nel nord della Thailandia nell'estate ...

The Cave - Acqua alla gola stasera su Rai 4: trama, cast e storia ... Movieplayer

Stasera va in onda The Cave acqua alla gola film 2019 thailandese diretto da Tham Luang con il titolo originale “Nang Non” e il titolo “The Cave”. Il film, scritto da Tom Waller, è ambientato in ...Per il ciclo "Summer Thrills" in prima serata su Rai 4 in onda il film "The Cave - Acqua alla gola" del regista inglese Tom Waller: ecco la trama.