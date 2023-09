Tensione in Iran | arrestato lo zio di Mahsa Amini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La notizia arriva a quasi un anno dalla morte della 22enne. Il regime di Teheran intensifica la politica di repressione nei confronti dei manifestanti. Varie organizzazioni per i diritti umani attraverso vari comunicati, hanno reso nota la notizia dell’arresto dello zio della giovane, Safa Aeli, 30 anni. La morte diProteste per la morte di- Photo Credits quotidiano.netIl 16 settembre 2022, la 22enne, venne trattenuta dalla polizia per aver violato le regole di abbigliamento della repubblica islamica. La giovane era in vacanza con la famiglia quando è stata arrestata per non aver “messo il velo in modo corretto”, poichè usciva un ciuffo di capelli di fuori. Dopo il suo arresto, la giovane finì in ...