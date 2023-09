Tennis | Us Open Sinner ' Grande battaglia ma battuto | imparerò'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il campione altoatesino è statoda Zverev negli ottavi NEW YORK (STATI UNITI) - "Unama alla fine non sono stato all'altezza.da questo". È il messaggio che Jannik ...

... ma negli Slam ancora non ha sfatato il tabù semifinali: agli USè ai quarti numero 4, col ... Abbiamo costruito la nostra relazione per ilma è diventata più grande del. Ci conosciamo ...È il messaggio che Jannik Sinner ha affidato alla sua pagina Instagram dopo la sconfitta in cinque set contro Alexander Zverev che ha messo fine negli ottavi alla sua corsa agli Us. - foto ......mi dirigevo per prendere l'asciugamano pensavo che era il momento più bello della mia vita su un campo da, ma allo stesso tempo avvertivo fatica e dolore fisico". "Rispetto all'Australian...

Il misterioso virus degli Us Open, i giocatori hanno strani sintomi: Mi sento come uno zombie Sport Fanpage

Il campione altoatesino è stato battuto da Zverev negli ottavi NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'Una grande battaglia ma alla fine non sono ...Ben Shelton è in semifinale agli US Open. Il tennista americano ha vinto il derby con Tiafoe e venerdì affronterà Novak Djokovic ...