Tennis | Us Open Muchova batte Cirstea e vola in semifinale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La ceca affronterà Coco Gauff NEW YORK (STATI UNITI) - Karolina, numero 10 del mondo e del tabellone,inagli Usfemminili. La 27enne ceca ha liquidato per 6-0 6-3 la rumena Sorana, 30esima testa di serie, e si giocherà un posto in finale con Coco Gauff. - foto L

USe il confronto con Roddick . Un predestinato figlio d'arte. Ben ha ilche scorre nel sangue. Suo padre, Bryan Shelton , fu infatti un tennista professionista tra gli anni '80 e '90, ...Io cercherò di concentrarmi sul mio, dovrò dare il meglio di me" Domanda: "Due anni fa hai ... " Jacopo Gadarco Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Il tennista americano Ben Shelton, classe 2002, si è qualificato per le semifinali del torneo ed ha raggiunto il suo miglior risultato negli Slam; con i Quarti agli Australiansi era fatto ...

Djokovic batte Fritz agli Us Open: 47ª semifinale Slam, superato Federer! Tuttosport

Si è interrotto agli ottavi di finale il percorso degli ultimi due italiani impegnati nel tabellone singolare maschile degli US Open 2023 di tennis. Matteo Arnaldi non ha potuto nulla contro il fenome ...Il 20enne di Atlanta si impone in 4 set dopo oltre tre ore di gioco NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sarà Ben Shelton, 20enne di Atlanta ...