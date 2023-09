Tennis | Sinner verso una probabile rinuncia alla Coppa Davis

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Janniknon prenderà parte2023, con ogni probabilità. Ilta altoatesino, numero uno azzurro, è uscito stanco e qualche acciacco fisico dagli ottavi di finale degli Us Open 2023 persi con Sasha Zverev al quinto set (leggi qui) e non se la sentirebbe di giocare. La Fitp spera finofine di averlo e lo aspetterà fino all’ultimo momento possibile come il capitano Filippo Volandri che è in costante contatto con, che subito dopo la partita persa con Zverev si era detto contento di poter tornare subito a competere e indossare la maglia della Nazionale. (foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Proprio come la Federazione italianae padel (Fitp), che aspetterà fino all'ultimo il numero ... Se la presenza dirimane per ora in dubbio, è invece certo il forfait di Matteo Berrettini ,...Bertolucci su- Zverev Il 72enne di Forte dei Marmi ha poi aggiunto sulla partita: "La superiore pesantezza e profondità di palla di Sasha ha costrettoa prendersi qualche rischio in ...Se ne sentirà la mancanza, ma di grandi nomi delinternazionali ce ne saranno comunque in abbondanza. Daa Carlos Alcaraz , passando per Daniil Medvedev , Andrey Rublev e Stefanos ...

Jannik Sinner non prenderà parte alla Coppa Davis 2023, con ogni probabilità. Il tennista altoatesino, numero uno azzurro, è uscito stanco e qualche acciacco fisico dagli ottavi di finale degli Us ...A 25 anni ha raggiunto il miglior livello di tennis mai giocato in carriera e lo dimostrano i ... fresco vincitore del duello con Jannik Sinner all’Us Open. Tra i grandi protagonisti di questa fase ci ...