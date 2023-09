Tennis | Monfils | “Voglio giocare fino a 40 anni | obiettivo esserci alle Olimpiadi”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Gael, attuale numero 162 della classifica Atp, ha parlato della sua carriera e dei suoi obiettivi per il futuro aMajors: “a 40. L’principale sono ledi Parigi nel 2024. Mi piacerebbe poter andare in pensione tardi. La mia vita è cambiata. Innanzitutto ho avuto una figlia. Inoltre ho avuto un infortunio al piede e poi un problema al polso. Il problema più grande nel circuito è stare lontani dal campo per tanto tempo. Il livello medio delsi è alzato e nessuna partita è facile. Anche a livello mentale diventa complicato. Spero che mia figlia diventi unata come me”: SportFace.

Un rapporto che, ovviamente, va al di là delquello tra i due moscoviti, costretti per la ... potenziali bucce di banana come Rinderknech,e soprattutto un rampante Draper: negli ottavi ...... 5 - 7; 7 - 6; 6 - 3; 6 - 1 Humbert (FRA) - BERRETTINI (ITA) 0 - 3 (4 - 6, 2 - 6, 2 - 6) Schwartzman (ARG) - Rinderknech (FRA) 0 - 3 (3 - 6, 4 - 6, 2 - 6)(FRA) - Daniel (GIA) 4 - 6; 6 - 4; 6 ...Gaëlha detto che non starà più sette settimane lontano da casa per giocare adopo la nascita di sua figlia. È stato criticato dopo aver detto questo. In un mondo dove il confine tra sport ...

ATP Toronto, Monfils: “Gioco ancora a tennis perché so di poter mettere in difficoltà giocatori come Tsitsipas” Ubitennis

Gaël Monfils ha detto che non starà più sette settimane lontano da casa per giocare a tennis dopo la nascita di sua figlia. È stato criticato dopo aver detto questo. In un mondo dove il confine tra sp ...Salutano New York Monfils e Isner: lo statunitense si ritira dal circuito.NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alcaraz, Medvedev e Wawrinka ...