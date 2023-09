Tennis | Coppa Davis Volandri Aspettiamo Sinner | squadra all' altezza

Così il capitano dell'Italia diDavis, Filippo Volandri. "Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che si riprenda. Questo richiede ...Un ko bruciante per Jannik al quale si aggiunge anche una condizione fisica non proprio impeccabile che potrebbe fargli alzare bandiera bianca per laDavis in programma dal prossimo 12 ...'Siamo in contatto con Sinner e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna'. Così il capitano azzurro diDavis, Filippo Volandri, in una dichiarazione affidata all'ANSA in merito alle voci sempre più insistenti di un forfait di Jannik Sinner per il girone di Bologna: 'Jannik ha concluso con Zverev ...

**Tennis: Coppa Davis, Sinner verso il no, Volandri spera, 'solo suo corpo può dare risposta'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Jannik Sinner con ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis. Questa - apprende l’ANSA in ambienti sportivi - è la sua decisione di oggi. Il giocatore era uscito esausto dall’incontro degli Us ...Jannik Sinner con ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis. Questa - apprende l'ANSA in ambienti sportivi - è la sua decisione di oggi. Il giocatore era uscito esausto dall'incontro degli Us ...