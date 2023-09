Temptation Island | Mirko Brunetti contro Perla Vatiero | “Da due mesi Greta subisce insulti pesanti | tutto ha un limite”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È un fiume in pienala sua exdopo il cat fight che l’ha vista protagonista nelle ultime ore con la sua ex tentatrice aRossetti. Ieri la modella milanese era entrata nell’occhio del ciclone per un TikTok indirizzato allaha prontamente replicato alla frecciatina attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista del reality delle tentarmi condotto da Filippo Bisciglia ha voluto precisare di non avere la minima intenzione di “abbassarsi” a quei livelli. Successivamenteha ripreso in una sua storia Ig il titolo di un articolo sulle due donne, avvisando attraverso un countdown che lunedì verrà ...