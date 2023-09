Si chiama Daniel, lache da lunedì 4 settembre sta portando una scia di distruzione in tutta la penisola balcanica (soprattutto Bulgaria e Grecia) e in Turchia, con effetti catastrofici in particolare ......un TLC (Tropical Like Cyclone) o in italiano Ciclone Simil -: tra giovedì e venerdì la pressione nell'occhio di questo ciclone potrebbe raggiungere 990 hPa e scatenare venti diin ...Chi è stato colpito dallaha riportato perdite pesanti, ma c'è anche chi sta facendo un'... Ma ormai dobbiamo abituarci al fatto che siamo diventati un Paese, con tanto caldo e piogge ...

Tempesta tropicale in Grecia e Turchia, 8 morti TGLA7

Si chiama Daniel, la tempesta tropicale che da lunedì 4 settembre sta portando una scia di distruzione in tutta la penisola balcanica (soprattutto Bulgaria e Grecia) e in Turchia, con effetti ...Tragico bilancio del maltempo in Cina. Almeno due persone sono morte e migliaia costrette a evacuare a causa delle inondazioni provocate dalla tempesta ...