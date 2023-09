Tempesta Daniel flagella Grecia | Turchia e Bulgaria | vittime e dispersi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – E' di almeno 10 morti il bilancio della '' che in queste ore standocon violenti temporali e conseguenti inondazioni. Inle autorità parlano di due morti e tredopo due giorni di forti precipitazioni nel centro e nel sud del Paese. Oggi è stato rinvenuto il corpo di una donna di 85 anni in un villaggio dell'area del Pelion, mentre ieri un uomo è rimasto ucciso dal crollo di muro provocato dalla pioggia nella città costiera di Volos. Le squadre di emergenza stanno lavorando anche per rintracciare tre. Sono due ledel maltempo a Istanbul dove si registrano anche diversi feriti, secondo quanto riferito oggi dal ministro ...

Verso l'Italia Dopo aver perso potenza in Grecia, nelle prossime ore il ciclonesi sposterà ... L'area più interessata dallasarà quella della costa ionica, in particolare del Siracusano.E' di almeno 10 morti il bilancio della '' che in queste ore sta flagellando Grecia, Turchia e Bulgaria con violenti temporali e conseguenti inondazioni. In Grecia le autorità parlano di due morti e tre dispersi dopo due ...... a Sud dell'Italia e a Nord della Libia, dopo aver colpito durissimo sulla Grecia con gigantesche precipitazioni (anche 800 mm) portate dalla" potrebbe impattare in parte, anche se ...

Grecia, arriva la tempesta Daniel: le immagini dei devastanti ... La7

E' di almeno 10 morti il bilancio della 'tempesta Daniel' che in queste ore sta flagellando Grecia, Turchia e Bulgaria con violenti temporali e conseguenti inondazioni. In Grecia le autorità parlano ...Una donna è stata trovata morta nella zona di Paltsi, non lontano dalla città di Volos, nella Grecia centrale, a seguito della tempesta «Daniel» che sta colpendo il paese per il secondo giorno consecu ...