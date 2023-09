Telese | martedì prossimo il primo test IT-alert

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Comunicato Stampa – Comune diTerme It-in Campania Il 12 settembre, intorno alle ore 12, anche i cittadini diTerme, come per il resto della Campania riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... Oscar Farinetti, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano (che le ha ceduto il... Sull'emittente di Urbano Cairo, invece, Lucae Marianna Aprile si sono allungati in prima ...Sta facendo parecchio discutere la gaffe pronunciata a In Onda durante la puntata di5 settembre. Protagonista, ospite di Lucae Marianna Aprile su La7, Anna Falcone . La giurista, che alle Primarie Pd ha detto di aver votato per Elly Schlein , è scivolata sulla ...... il nuovo talk show delsera di Rete4 dopo il passaggio della giornalista dalla Rai a ... che ha totalizzato il 4.3% con 609.000 individui all'ascolto, e triplicati Marianna Aprile e Luca...