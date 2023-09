Telefonica | Saudi Telecom entra con il 9 | 9% | investe 2 | 1 miliardi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)Company (stc Group)con forza nel capitale di, acquisendo una partecipazione del 9,9% nel colosso spagnolo per un corrispettivo totale di 2,1di euro....

...di espansione e crescita del nostro gruppo e riflette la fiducia nella crescita sostenibile e nel potenziale di crescita di". In Europa, la più recente operazione nel settore di...Telecom compra in Spagna, le mosse super arrivare al governo iberico L'Arabia Saudita continua a fare shopping, questa volta si tratta di comunicazione.Telecom , infatti, ha ..."Investimento riflette fiducia in management e strategia" . L'operazione di investimento da parte di stc Group, riporta la nota, riflette la fiducia nel team dirigenziale di, nella sua strategia e nella sua capacita' di creare valore. Il gruppo stc e' quotato alla Borsa saudita con una capitalizzazione di mercato di 49,2 miliardi di euro. fon 06 - 09 - 23 09:27:...

Milano, 6 set. (askanews) – Saudi Telecom Company (stc Group) entra con forza nel capitale di Telefonica, acquisendo una partecipazione del 9,9% nel colosso spagnolo per un corrispettivo totale di 2,1 ...