(Di mercoledì 6 settembre 2023) È più grave del previsto l'infortunio subito dall'ex Frosinone contro la FeralpiSalò: pessima notizia per Corini in vista della ripresa del campionato

Tegola Palermo: lesione muscolare per Roberto Insigne ItaSportPress

Si apre nel peggiore dei modi per il Palermo la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, Roberto Insigne è stato sottoposto agli esami ...Rush finale per il calciomercato del Palermo che abbraccia Henderson e si prepara ad accogliere Di Francesco. L'uscita di Damiani prelude alla definizione di un altro innesto in mediana ...