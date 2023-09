TCL lancia due nuovi maxi TV per il gioco e gli sport come allo stadio

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, introduce una nuova Serie 4K per il mercato italiano con due modelli da 85 e 98 pollici. Dotati di Dolby Vision e Dolby Atmos, la Serie P74 offre un’esperienza in 4K, con immagini dinamiche, pannello Wide Color Gamut, e un audio coinvolgente. “Grazie alle nostre partnership e a questo lancio in particolare, TCL è riuscita a portare un’esperienza di intrattenimento coinvolgente con immagini straordinarie e funzionalità smart a un numero ancora maggiore di consumatori nel mondo e in Europa. Siamo orgogliosi di poter affermare che i nostri ultimi TV 2023 rafforzeranno la nostra posizione di leader nel settore dell’elettronica di consumo”, ha dichiarato Shaoyong Zhang, CEO di TCL Electronics. Dotata della tecnologia Dolby Vision, la serie TCL P74 supporta anche la tecnologia Dolby Atmos, che riproduce con precisione i ...