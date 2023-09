Taranto Iaia FdI “si verifichi la salubrità dell’aria nel quartiere Salinella dopo incendi”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano “Gli, il primo domenica sera ed il secondo ieri mattina, hanno messo a dura prova gli uomini delle forze dell’Ordine intervenuti per mettere in sicurezza l’area dello stadio Iacovone e i vigili del fuoco il cui lavoro è stato veramente straordinario. Nonostante le diverse criticità legate alla situazione, sono stati tutti molto attenti e professionali sia nell’evitare tafferugli e sia nel fare in modo che nessuno si facesse male. Ora però, al netto delle indagini in corso che serviranno ad individuare i responsabili dell’accaduto e a verificare anche se quel materiale altamente infiammabile dovesse essere accatastato lì con i danni economici che ne sono derivati, resta un aspetto da affrontare con urgenza. L’enorme colonna di fumo che per due giorni circa ha invaso ilha creato una ...