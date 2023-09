Tangenziale di Napoli | nuova chiusura a via Cilea al Vomero

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato le abitazioni circostanti, rendendo l'incendio visibile anche dalladi. Questo evento segue l'incendio doloso che ha distrutto la ...dicomunica che, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Agnano, in uscita per chi ...La vastità delle fiamme ha reso l'incendio visibile da notevole distanza, compresa ladi, contribuendo ad aumentare la paura e il caos tra i residenti che cercavano di sfuggire ...

Tangenziale di Napoli, chiusa due settimane l'uscita di via Cilea al Vomero: le strade alternative Fanpage.it

Le fiamme si sono espanse andando a lambire anche le abitazioni: è il secondo grave incendio nella zona di Napoli in giornata ...Il rogo in prossimità del Parco San Paolo, rendendo necessaria l'evacuazione dei residenti. Il vento forte ha alimentato rapidamente le fiamme ...