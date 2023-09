Tajani “Partenariato con la Cina più importante di Via della Seta”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilstrategico abbraccia tanti settori ed è quindi piùdi singoli accordi bilaterali quali la Via, memorandum che dal nostro punto di vista ha prodotto fin qui risultati non soddisfacenti in termini di esportazioni ed investimenti. Ho comunque detto agli interlocutori cinesi che il Governo deciderà la propria posizione dopo aver ascoltato il Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, durante il question time alla Camera tornando sui risultatisua recente visita in.Il ministro ha poi annunciato che “nei prossimi mesi ci saranno diverse missioni indi esponenti del Governo che culmineranno con la visita del presidente del Consiglio e con quella il prossimo anno ...