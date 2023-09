Supplenze da GaE e GPS 2023 | ecco le nomine Secondo turno in Toscana | terzo in Emilia Romagna | nessuno a Roma e Napoli AGGIORNATO

E naturalmente, per non lasciarle scoperte, inizierà il solito balletto delle. Già a ... Ci sono le, le graduatorie a esaurimento con i nomi di chi è abilitato all'insegnamento (si ...dae GPS 2023, quanti turni di algoritmo ci saranno Minimo due, massimo. Ecco le province che hanno pubblicato Abruzzo Chieti e Pescara - L'Aquila - Teramo - rettifica 31 agosto - ...anno scolastico 2023/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 dae GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, ...

Supplenze GaE e GPS: docenti “superati” da chi ha punteggio più basso, chi sono i rinunciatari. L’algoritmo non torna indietro. Nota Milano Orizzonte Scuola

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.Scuola, assunzioni docenti 2023-2024: manca un insegnante su cinque delle immissioni autorizzate, ecco le classi di concorso vacanti ...