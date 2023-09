Superbonus | Nevi Fi | ‘garantire conti pubblici e tenuta settore edilizio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “L’approccio iniziale dei 5stelle alsi basava sull’impostazione ideologica di poter ristrutturare case gratuitamente a tutti. Tuttavia, fin dal governo Draghi, in cui eravamo in maggioranza, abbiamo cercato di correggere questa politica e abbiamo evitato così problemi più gravi oggi. Anche all’inizio di questa legislatura siamo intervenuti, concentrandoci su due obiettivi principali: garantire la stabilità finanziaria pubblica e proteggere iledilizio dalla crisi. Un crollo neledilizio aggraverebbe la nostra situazione economica già complicata a causa dell’inflazione e degli aumenti dei tassi di interesse. Il nostro impegno storico neledilizio rispecchia la nostra convinzione che il suo successo sia cruciale per l’economia nel suo complesso, per questo ...