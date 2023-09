...ammessi a detrazione per ilal 110% sono saliti a 85 miliardi di euro, su un totale di investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) di 86,3 miliardi. Lo rende noto l'con ...Per il110% si prevedeva una spesa di 35 miliardi, ma secondo gli ultimi dati forniti dall'si va verso i 100 . I benefici sono stati modesti: +1,2 punti di Pil nel 2021, +0,7 per ......sulesclude le dimore storiche. A meno che non siano aperte al pubblico e con un biglietto di ingresso. Gli interventi edilizi nei castelli ammessi a detrazione, secondo i dati, ...

Superbonus, Enea, 85 miliardi ammessi a detrazione Il Sole 24 ORE

Gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110% sono saliti a 85 miliardi di euro, secondo l'Enea. Le detrazioni maturate per lavori conclusi sono pari a 76,1 miliardi.Al 31 agosto 2023 gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% sono saliti a 85 miliardi di euro, su un totale di investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) di 86,3 m ...