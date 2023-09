“Succede a Napoli” | assurdo dalla Danimarca | avvertimento a Lindstrom

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Appena arrivato a, Lindstrom ha commentato il calore dei tifosi azzurri. Ora anche il suo compagno di Nazionale parla del tifo partenopeo. Il mercato si è concluso da poco meno di una settimana. Nonostante il presidente del, Aurelio De Laurentiis, avesse promesso direttamente dal palco del ritiro di Dimaro, che la squadra a disposizione di Garcìa sarebbe stata al completo entro il 12 agosto, ilha chiuso alcuni colpi anche a fine mercato. Per lungo tempo il club partenopeo ha trattato con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo classe 2001 era il grande obiettivo del mercato azzurro, ma dopo aver raggiunto un accordo verbale con il club e il giocatore, sono sorti alcuni problemi. La trattativa, dunque, è definitivamente tramontata e Gabri Veiga ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita. Una ...

... rimasto "un po' sorpreso ma estremamente felice quando ho saputo dell'interesse del. Cosa ... "Ovviamente è stato un inizio difficile per me ma, mi sono già messo tutto alle spalle. La ...Demme - Basaksehir: l'idea di calciomercato Niente spazio quindi per il centrocampista quest'anno a: ed ora, cheTutti sanno che ci sono ancora alcune finestre di mercato aperte, tra ...... ma nel calciocosì. Adesso l'ho lasciato andare. La pressione la senti, è chiaro. Ma preferisco sentire la pressione su questo palco piuttosto che il contrario. Ho seguito molto ilin ...

"Succede a Napoli", assurdo dalla Danimarca: avvertimento a ... Spazio Napoli

Non conoscevo bene i giocatori, ma nel calcio succede. Adesso me lo sono lasciato alle spalle. Si sente la pressione, ma preferisco sentirla, piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli in ...I giocatori del Napoli sono di un altro livello ... "Ovviamente è stato un inizio difficile per me ma succede, mi sono già messo tutto alle spalle. La pressione si sente ma preferisco così. Il ...