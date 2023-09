Stupro Palermo | lo sfogo della vittima | “Basta | lascio Instagram”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – La 19enne,dellodi, lasciaanche se solo temporaneamente. Ad annunciarlo in un post è la stessa giovane, violentata lo scorso 7 luglio da 7 ragazzi nel capoluogo siciliano. "Scrivo questo per evitare di fare stare in pensiero chi vuole il mio bene", dice la ragazza che vive in una comunità protetta fuori dalla Sicilia. "Sto leggendo tutti quelli che mi scrivono per supportarmi anche se non rispondo, ma non mi sento di continuare a utilizzareper il momento, voglio concentrarmi sul non stare ancora male…". "Purtroppo continuo a ricevere ancora cose non solo positive che nonostante cerco di rimanere nella indifferenza, di fatto non mi fanno stare bene. Vi prego di accettare la mia decisione se veramente ci tenete" conclude la ...