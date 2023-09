Stretta su baby-criminali | “Minorenne che rapina o uccide è come un 50enne”

C'è unasui cellulari e norme più severe come daspo urbano e ammonimento del questore anche ... "Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un un provvedimento a proposito digang e ...... "Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un provvedimento a proposito digang e ... dagli accessi via password all'educazione nelle scuole: le proposte della politica per lasui ..." Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un provvedimento a proposito digang e ... Unache da giorni è stata annunciata da parte del governo. Dalle multe ai genitori al daspo ...

In arrivo un “pacchetto” con daspo per minori e sicurezza urbana Avvenire

Le parole dei ministri Piantedosi e Salvini dopo i fatti di Caivano e piazza Municipio, e il contenuto del decreto al vaglio dell'esecutivo sul tema della delinquenza minorile ...Stretta del governo contro la criminalità giovanile, pronto un decreto: per i maggiori di 14 anni colpevoli di reati può scattare il divieto a cellulari e social, possibili anche multe ai genitori.