Stretta su Airbnb | il sindaco di Milano Giuseppe Sala considera New York «un riferimento»

New York è pronta alla finale. La nuova legge entrata ... Le piattaforme di affitti brevi, come Airbnb, Vrbo e Booking.com, dovranno assicurarsi che gli host ...

Airbnb, New York limita gli affitti brevi: meno case per turisti, più costi per host Il Sole 24 ORE

commentando proprio la stretta appena messa in campo da New York. "Adesso c'è il caso anche un po' eclatante di New York che però è un riferimento. Così non va bene perché non si può avere più di ...Il rischio che molti annunci di affitti turistici verrano eliminati è dunque concreto e secondo alcune critiche la manovra sarebbe stata influenzata dagli interessi alberghieri, per limitare le opzion ...