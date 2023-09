“Strangolò la convivente e inscenò una morte dovuta a un malore” | arrestato dopo 8 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Aveva chiamato i soccorsi e aveva fatto credere che il decesso della compagna fosse da attribuire a cause naturali. Ma ora, a distanza di otto, è statocon l’accusa di omicidio volontario. La donna, una 40enne di origini romene, morì non a seguito di un, sostengono gli inquirenti, ma perché vittima del suo compagno, un italiano di 47 anni. La avrebbe strangolata nella loro casa di Spoltore, in provincia di Pescara, lo scorso 22 gennaio. L’arresto è stato ordinato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara Giovanni De Rensis. Fu l’uomo stesso a chiamare il 118 intorno alle 4 del 22 gennaio: il personale sanitario intervenuto trovò la donna distesa sul letto e tentò inutili manovre rianimatorie constatando infine il decesso. Fu l’autopsia a sollevare i primi dubbi. Il medico legale infatti ...