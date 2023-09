Strangolata a gennaio | arrestato il compagno | Decisivi i segni sul collo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'uomo era indagato da otto mesi per omicidio volontario. All'inizio era sembrato che la vittima, una 40enne di Spoltore, fosse morta per cause naturali. L'autopsia ha evidenziatosulcompatibili con lo strangolamento

L'uomo era indagato da otto mesi per omicidio volontario. All'inizio era sembrato che la vittima, una 40enne di Spoltore, fosse morta per cause naturali. L'autopsia ha evidenziato segni sul collo comp ...E' stato arrestato oggi un uomo di 47 anni, indagato per l'omicidio volontario della donna con cui conviveva, trovata strangolata alle prime ore dell'alba del 22 gennaio 2023 in una casa di Spoltore.