Strage sui binari | volano “avvoltoi” a sinistra | per Landini è colpa del governo Meloni…

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ladi Brandizzo sarebbedelMeloni, in carica da meno di un anno. Nessuna autocritica del sindacato, ma tante accuse alla politica, anche a chi è alda poco. Maurizionon disdegna il ruolo di “o” politico sulla tragedia dei cinque manutentori morti sui, di cui ieri è stato pubblicato uno choccante video, e in una intervista alla “Stampa” concentra le responsabilità su chi, a rigor di logica, non sembra tra i principali colpevoli per delle procedure di lavoro e di sicurezza non rispettate. Lasuie le accuse dial“Bisogna fermare il sistema che ha ucciso 5 lavoratori suia Brandizzo. La ...