Strage di Brandizzo | parla il capo della Sigifer | «Quei lavori non sarebbero mai dovuti iniziare | nessun compromesso sulla sicurezza»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I famigliari delle vittime. I sindacati. Dipendenti o ex tali delle Ferrovie o di ditte appaltatrici. Gli stessi indagati. Mancava una voce all’appello, da giorni,di, tra le tante che hanno acconsentito sin qui are in pubblico o le cui dichiarazioni ai magistrati sono venute alla luce: quella delditta per la quale lavoravano i cinque operai morti la sera del 30 agosto a, ladi Borgo Vercelli. Stasera, a sei giorni dalla tragedia, Franco Sirianni rompe il silenzio. Lo fando con La Stampa, «stremato» da chi da giorni lo accusa più o meno esplicitamente di qualche complicità nell’accaduto, o anche solo di non avere a cuore le famiglie delle vittime. «Aspettavo prima di ...

Le indagini della procura vanno avanti dopo il video girato prima della tragedia, che sembra mostrare una consuetudine pericolosa dei lavori ferroviari. Per il cugino di Kevin Laganà si tratta di un ..L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato un applauso unanime in memoria delle vittime delladi. La vicepresidente Anna Ascani ha manifestato "profondo cordoglio e sentite condoglianze" ai familiari delle vittime, auspicando che si faccia "al più presto chiarezza su cause e ...

Mio fratello si è fatto autogiustizia”. A dirlo è Antonino Laganà, fratello maggiore di Kevin, il più giovane degli operai morti nella strage di Brandizzo. Laganà è stato sentito dagli inquirenti per ...Proseguono senza sosta le indagini sulla strage avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 agosto a Brandizzo nel Torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai travolti da un treno. Dopo ...