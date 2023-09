Strage di Brandizzo | i tre richiami inascoltati di Enza Repaci | la 25enne reggina era in sala controllo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Ragazzi , sei vi dico ' treno' andate da quella parte». Poi il treno è arrivato davvero. A 160 km all’ora . E sono morti in cinque . La frase è contenuta in un video girato nella tarda serata del 30 agosto , una manciata di minuti prima del terribile incidente sulla ferrovia a. A realizzarlo, servendosi del proprio telefonino , è stato il messinese Kevin Laganà , il più giovane...

Forse è questa la frase più agghiacciante del video girato da Kevin un'ora prima di essere travolto dal treno a. Agghiacciante per la sua disarmante normalità. Perché Kevin sa che deve ...... le parole choc di Massa nell'ultimo video di Kevin Laganà Kevin Laganà ha salvato il video sul suo profilo Instagram pochi minuti prima delladi. Lo ha messo, cioè, su una memoria ...In linea di principio dunque non avrebbero potuto essere mandati a lavorare sui binari della ferrovia di: un cantiere ad alta specializzazione, non un cantiere di routine e che, perciò, ...

La cappa del lutto per la morte di cinque persone è scura e straziante, ma qualche raggio di luce inizia a filtrare sulla strage di Brandizzo ...Gli allarmi inascoltati della dirigente di movimento. Avrebbe spiegato al tecnico che stava per passare un treno in ritardo ...