Strage di Brandizzo | i testimoni in Procura | Altre volte operai sui binari con i treni

L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato un applauso unanime in memoria delle vittime delladi. La vicepresidente Anna Ascani ha manifestato "profondo cordoglio e sentite condoglianze" ai familiari delle vittime, auspicando che si faccia "al più presto chiarezza su cause e ...commenta 'Potevo esserci io al suo posto'. Sono le parole del cugino di Kevin Laganà , una delle cinque vittime delladi. Il ragazzo in uno dei suo profili social stava salutando gli amici in una diretta prima di andare al lavoro. Il video, della durata complessiva di 6 minuti e 48 secondi, è stato ...Mattarella è andato a, il giorno dopo l'incidente notturno e ha usato parole dure. La ... "unavera e propria". Dato verificato da Pagella Politica. Per Landini i motivi principali ...

Non è stato un caso isolato quanto avvenuto la sera del 30 agosto a Brandizzo, dove gli operai si sono trovati a lavorare alla manutenzione dei binari della linea ferroviaria nonostante il passaggio ..."Siamo di fronte a una vera e propria strage. Bisogna cogliere quello che è successo davvero ... prima della partenza del corteo dei sindacati a Vercelli organizzato dopo la tragedia di Brandizzo.