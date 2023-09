Strage del treno | quel particolare sconvolgente che cambia tutto

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Procura di Ivrea è al lavoro per ricostruire i fatti accaduti nella notte dell’incidente ferroviario di Brandizzo. La testimonianza della dirigente della stazione di Chivasso, che ha parlato ieri, martedì 5 settembre 2023, ai magistrati, è stata un tassello fondamentale. C’è anche un altro aspetto però che va chiarito: entrare sui binari prima del via libera è una prassi o un fatto occasionale? Se fosse vera la prima ipotesi, si tratterebbe di una grave mancanza in materia di sicurezza sul lavoro. Ma c’è anche un altro dettaglio che emerge dalle indagini e che riguarda il livello di qualifica delle vittime. Secondo Claudio Papa, segretario generale della Feneal Uil Torino, quattro dei cinque operai morti non dovevano trovarsi lìla sera.di Brandizzo, quattro delle cinque vittime non dovevano trovarsi lì: erano operai comuni I ...

C'è anche un altro aspetto però che va chiarito: entrare sui binari primavia libera è una prassi o un fatto occasionale Se fosse vera la prima ipotesi, si tratterebbe di una grave mancanza in ...Il ricordopapà: 'C'era sempre per tutti. Sui binari ho trovato la sua catenina' Brandizzo, ... sono i superstiti dellaViveva con papà Massimo che ieri ha raccontato: " Sono sempre stato io ...Un video di sei minuti e quarantotto secondi pubblicato su TikTok da Kevin Laganà, una delle vittime delladi Brandizzo, prova che i cinque operai morti sapevanoprobabile transitotreno, mentre rimuovevano le pietre dai binari. La linea quindi non era stata interrotta come prevedono le ...

Livorno, bufera per la delibera del Comune: «Il ricordo della strage del 2017 Occasione per promuovere il... Corriere della Sera

Giuliano Amato si presenta alla «Stampa estera» per un chiarimento, visto che le testate internazionali, in particolare d'Oltralpe, erano rimaste un po' spiazzate dalle sue parole su Ustica, indirizza ...Le altre notizie della giornata: il vertice Meloni Giorgetti, il video della strage di Brandizzo, il dilemma di Renzi, la vendita dei crediti del Superbonus in rete e i tagli alla Sanità. La rassegna ...