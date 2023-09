Strade riaperte al Burning Man | in 70mila lasciano il deserto di fango del Nevada

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si torna a casa. Sono oltrei partecipanti che hanno preso parte alla trentasettesima edizione del festivalMan. E ora possono rientrare alle loro abitazioni dopo esser rimasti bloccati nel cuore delBlack Rock inper ben tre giorni, a 150km da Reno. Il motivo? L’uragano di nome Hilary che si è abbattuto sulla zona del festival causando disagi non indifferenti con inondazioni che hanno, di fatto, reso il terreno circostante un mix die acqua. Attraverso la pagina ufficiale social delMan gli organizzatori hanno annunciato di aver iniziato le procedure di uscita per automobili e camper, invitando le persone coinvolte a non intasare l’unica via di fuga presente. Il tempo attuale di attesa per poter così lasciarsi alle spalle la venue ...

Lesono statelunedì pomeriggio, dando il via al processo di uscita ufficiale noto come "Esodo". "Le operazioni di esodo sono ufficialmente iniziate a Black Rock City. Il divieto di ...Poiché il tratto era molto tortuoso, fu costruito, per volontà di Giuseppe Bonaparte, tra il 1806 e il 1807, un collegamento diretto, il Ponte della Sanità, che unisce le due importanti...Traffico sta defluendo regolarmente sulla SS 36 Sospesi in super anche i cantieri notturni. Con buona probabilità già venerdìVARENNA/TACENO - Hanno colpito, ma senza per ora far riscontrare grandi disagi alla viabilità, le due frane abbattutesi ieri sera, lunedì, sulla Sp 72 tra Lierna e Varenna, in località ...

Le strade del Burning Man sono state riaperte: inizia l'"Esodo" dei 70 mila bloccati nel fango RaiNews

I lavori, aggiudicati alla ditta Costruzioni Fratelli Cassetta con un ribasso del 30%, hanno un'estensione complessiva di 10mila metri quadrati ed interessano le seguenti strade: Monachelle, ...(LaPresse) Al via il grande esodo: hanno iniziato a tornare a casa le migliaia di partecipanti al festival Burning Man, bloccati per giorni nel deserto del Nevada a causa delle inondazioni che hanno t ...