Stop agli Euro 5 in Piemonte | Urso | “Eviteremo il blocco di questi veicoli Resta fermo l’impegno a tutela dell’ambiente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Posso annunciare che sulla base del confronto in atto è verosimile che già nella prossima settimana si possa evitare ildi“. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, durante unon time alla Camera, riferendosi alloaidiesel5 previsto a partire dal 15 settembre nella Regione. “moltodel governo e dell’Italia a”, aggiunge il ministro, sottolineando che gli interventi per migliorare la qualità dell’aria vanno fatti “secondo un approccio che tenga conto delle trasformazioni in atto e della stringente regolamentazione ...