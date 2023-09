Stellantis | Urso assicura | “Il piano di lavoro sta per essere definito | il confronto è sui binari giusti”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Aveva sparato alto, prevedendo un accordo con“entro agosto”. Oggi, agosto ormai finito, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, al question time alla Camera, torna a parlare di: “Ildiconsta pere sulla base di queldinascerà un tavolo, quello che sarebbe dovuto nascere negli anni passati, che impegnerà l’azienda a rivedere ilinternazionale in atto per garantire la produzione nel nostro Paese e l’occupazione con un monitoraggio continuo”, dichiara, sottolineando che ilcon la multinazionale è “finalmente sui”. ...

